24 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 23:54:21
Orman karşıtları çalışıyor
BİR kısım Beşiktaş taraftar maç öncesi başkan Fikret Orman aleyhinde tezahüratta bulundu.
GÜNEŞ
■ Siyah-Beyazlı futbolcuları maç öncesinde tek tek tribüne çağırarak bağrına basan taraftarlar, Orman’a da tepki gösterdi ve yönetimi istifaya çağırdı. Daha geniş bir taraftar kitlesi ise protestocuları protesto etti! İkiye bölünen tribünlerde sık sık “Fikret Orman paralar nerede” sesleri duyuldu.
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