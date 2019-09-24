Orman karşıtları çalışıyor

GÜNEŞ

■ Siyah-Beyazlı futbolcuları maç öncesinde tek tek tribüne çağırarak bağrına basan taraftarlar, Orman’a da tepki gösterdi ve yönetimi istifaya çağırdı. Daha geniş bir taraftar kitlesi ise protestocuları protesto etti! İkiye bölünen tribünlerde sık sık “Fikret Orman paralar nerede” sesleri duyuldu.