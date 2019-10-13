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13 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 23:51:06

'Orman’ın devamı değilim'

Siyah-Beyazlı camianın önceliğinin birlik ve beraberlik olduğunu dile getiren Serdal Adalı, Ben Beşiktaş'a Fikret Orman'la girmedim. Hiçbir başkanın devamı değilim dedi.

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ’IN bugün, çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim Pazar günü yapılacak seçimli kongresinde başkanlığa aday olan Serdal Adalı, Akatlar No1903'te Beşiktaş'ı takip eden gazetecilerle bir araya geldi. Adalı, “Taraftarımız paranın doğru kullanıldığından emin olduktan sonra para verir. Ben de yönetimdeki arkadaşlarımız da Beşiktaş'a verdiğimiz parayı geri almayacağız. Alacağı olanlar parasını geri almayacak. Yönetime alacağım arkadaşlara 'parayı almayacaksınız' şartını sunuyorum. Bu iş gönül işidir” dedi.

ORMAN’A MUHALİFTİM ZATEN

■ HİÇBİR eski başkanın devamı olmadığını belirten Adalı, şunları kaydetti: “Böyle bir söylem bana ayıp olur. Beşiktaş'a Fikret Orman'la girmedim. Zamanında Fikret Orman'a da muhaliftim ama bunu göz önünde yapmadım, aradım kendisine söyledim. Başkanla bir araya gelip Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Mali sıkıntılarda hemfikirdik. Başkan 'Dışarıda bekleme bizimle mücadele et' dedi. 'Takım kötü gitsin, bir şey olsun' diye bekleyecek değilim. Ne faydam oldu onu Allah bilir. Bu algı değişik bir hal aldı.”

RİCARDO QUARESMA MESELESİ

■ RİCARDO Quaresma’nın takımdan ayrılma sürecini anlatan Adalı, şunları söyledi: “Devre arasında eve geldi ve 'Eşim Türkiye'de kalmak istemiyor. Takım bulursam gitmek istiyorum' dedi. 'Devre arasında olmaz' dedim. Duydum ki karısı eşyalarını toplamış… Ayrılma talepleri hep kendisinden geldi. Alacağı yoktu. Haksız şekilde gitmesine ben müsaade etmem ama her defasında gitmek isteyen kendisiydi. Menajerler kafasını karıştırdı. Buradan jübile yapıp yollamak en büyük isteğimdi.”

TRANSFERDE EN iYiSiYiM, GiDER ALIRIM

-Bu takımın şampiyonluk şansı devam ediyor. Boyd'dan da hala umutluyum.

-Parayı buluruz. İç huzuru bulmak hepsinden önemli.

-Pazartesi neşter değil ameliyat günü.

-Yapmak için transfer yapmayız. Bu işte en iyisiyim, gider alırım.

-Kendi içinde olduğum dönemi de inceleteceğim.

-Mevcut sponsorlarla büyük bir toplantı yapmayı planlıyorum. Firmaların 5 verirken 3 verdiği döneme denk geldik.

-Öz kaynağa dönüş en büyük projemiz.

-Fikret Orman'ın görevi zamansız bıraktığını düşünüyorum. Aday olsun diye baskı yaptık.

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