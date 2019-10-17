'Orman’a hakkımı helal etmiyorum'

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ'ın 20 Ekim'de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'a hakkını helal etmediğini söyledi. Çengelköy'de basın toplantısı düzenleyen Çebi, “Ben Şenol hocayla ekip değilmişim. Bana abi diyen, kendisine 6,5 yıl hizmet etmiş ikinci başkanı için söylenecek şey değildi ama sürekli ben diyen birisinden biz demeyi beklemek yanlıştı. Şampiyonluklarda geçen emeklerimi, oraya ortak etmemeye çalışması nedeniyle hakkımı helal etmiyorum” dedi.

BİR MESAJ BİLE YOLLAMADI

■ BAŞKAN adayı Çebi, yedi senede çok üzüldüğü olaylar yaşadığını anlatarak, “Yaşadıklarım içimi yaktı. Başkanın abi dediği biriyim bir telefon, bir bayram mesajı göndermedi. Stada bile davet edilmedim. Bunun nedenini bilmiyorum. Bilsem rahatlayacağım. Pusucular kim. Etrafımdaki bazı arkadaşlarımın bana saygısız tutumlarına, bana mobbing uygulanırken sessiz kalan bir başkanla 7 sene abi-kardeş ilişkisi yaşadım. Kırgınım ama geri gelip Beşiktaş'a hizmet etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

ADALI AYNI DÜZENİN DEVAMI

■ BEŞİKTAŞ’ın 19 yıldır aynı mantıkta insanlar tarafından yönetildiğini kaydeden Çebi, “19 yıldır birileri görevi bırakıyor ve aynı mantıkta olan birileri bu göreve devam ediyor. Bizim dönemimiz de aynıydı. Adalı'yı aynı düzenin devamı olarak görüyorum. Yeni bir kongre yeni bir düzen ve devrim için gelmeyi planlıyorum. Mücadele etme isteğim ve hırsım var. Kulübümüzde çalışan bazı insanları maalesef kendilerine göre aday tespit edip, destekleme kararı alması ve bunu hoş olmayan şekilde icra etmiş olması hırsımı arttırıyor” dedi.

PEMBE YALAN SÖYLEMEYECEĞiM

■ BAŞKAN adaylarının sözlerine dikkat etmesi gerektiğini belirten Çebi, “Adalı'nın dernek ziyaretlerinde hakkımda söylediği şeyleri duyuyorum. Yarın başkan olduğumda bana başkanım diye hitap etmek zorunda kalacak. Ben de ona başkanım diyeceğim. Hırslarımızla hareket etmeyeceğiz, camiaya pembe yalan söylemeyeceğim, şeffaf olacağım. Bu camianın 1 kuruşu için 1 saat değil 1 ay düşünerek karar vereceğim” şeklinde konuştu.

DEVRİM YAPMAK İSTİYORUM

■ ÇEBİ, Beşiktaş'a devrim yapmak için gelmek istediğini vurgulayarak, şunları vurguladı: “Seçim süresince herkesin değişik uygulaması olmuştur. Dernekler ve taraftarlarla buluşmaya İstanbul'da çalışıyorum ama Anadolu'ya gidemedim. Ayın 20'sinde herkesin gelip oy kullanmasını rica ediyorum. Beşiktaş'ta bindirilmiş kıtalar var ifadeleri yıllardır süre geliyor. Bunu Beşiktaş'a yakıştırmıyorum. Bizde böyle bir şey yok. Blok oylar var ise gelin bunları bir şekilde halledip çözelim. Bu seçim öyle bir seçim olacak.”

HESABINI VERiRiM

■ KULÜPTE icra kurulu başkanı olmasına rağmen bazı kararların kendisine sorulmadan aldığının altını çizen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş’ta bütün kararları başkanların aldığını söyledi. Fikret Orman’ın kendisine verdiği görevleri yaptığını kaydeden Çebi, “Ben transferde ve Futbol AŞ'de görev yapmadım. Zor görevler yaptım ve bana bu görevi veren Orman'a yine de teşekkür ediyorum. Önüme çıkacak olan kötü bir durum varsa bunların hesabını vermeye hazırım. Vicdanım çok rahat” dedi.

YANGINI SÖNDÜRMEYE GELiYORUM

■ AHMET Nur Çebi, görev süresi dolana kadar borçları aşağı indirmeye gayret edeceğini vurgulayarak, “Kendime göre güçlü yönetim kuruyorum. Ekibimin sorumluluğunu taşımaya hazırım. Niyetim görev sürem dolana kadar borçları aşağı eğilmiş, faiz giderleri azaltılmış bir Beşiktaş. Futbol ve altyapı stratejilerim var. Acı çekeceğiz, hep beraber çekeceğiz. Yangını söndürmek niyetiyle geliyorum. Ekonomiyi hallederiz. Kaybolmaya başlayan değerlerimizi ayakta tutmak için gelmek istiyorum” diye konuştu.