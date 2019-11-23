Orkun Kökçü tercihini Türk Milli Takımı'ndan yana kullandı!

Hollanda Ligi'nde Feyenoord forması giyen ve Hollanda alt yaş takımlarında da forma giyen Orkun Kökçü, Türk Milli Takımı'nı tercih ettiğini açıkladı. Hollanda basınına röportaj veren Orkun Kökçü, A Milli Takım seviyesinde tercihini Türkiye'den yana kullandığını resmen açıkladı.

"TÜRKİYE'DE KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

De Telegraaf'a konuşan Orkun Kökçü, "Benim için zor bir karardı. Bu kararı hızlıca vermem gerekiyordu. Ailem, Hollanda'yı seçeceğimi düşünüyordu ama benim kararım netti. Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Türk Milli Takımı'nda oynamam, Hollanda'dan daha muhteme. Hollanda'da gelecek yıllarda daha büyük isimler olacak. Türkiye'de daha rahat oynama şansı bulabileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

(Futbol Arena)