18 Kasım 2019 Pazartesi 10:35:08 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 11:57:02
Orkan Çınar kendine kulüp aramaya başladı
2017-2018 sezonunda Gaziantepspor’dan 450 bin Euro’ya alınan ve sırasıyla Konyaspor ile Adana Demirspor’a kiralanan Orkan Çınar yine göze giremedi.
Devre arasında takımdan ayrılacak isimlerin başında gelen 23 yaşındaki oyuncunun, kendisine şimdiden kulüp aramaya başladığı kaydedildi.
Süper Lig ekiplerinin fazla ilgi göstermediği genç futbolcu için 1. Lig temsilcilerinin yarışacağı belirtildi.
(Fanatik)
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