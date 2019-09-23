Oranlar açıklandı! Derbide favori Galatasaray...

Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin mücadelesi öncesi İddaa Risk Yönetimi, derbinin oranlarını açıkladı.

Buna göre 1.95'lik oranıyla mücadelenin favorisi ev sahibi Galatasaray olarak açıklandı. Konuk ekip Fenerbahçe'ye 2.70'lik oran verilirken, beraberliğe ise 3.20'lik oran açıldı.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

28 Eylül 2019 Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.