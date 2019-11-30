Onyekuru yeniden Aslan

GÜNEŞ

■ GALATASARAY, Henry Onyekuru’da mutlu sona ulaştı... Sarı-Kırmızılılar, sezon başında renklerine bağlayamadığı Nijeryalı oyuncuyu 1.5 yıllığına kadrosuna kattı... Ocak ayında transfer dönemi açıldığı an Onyekuru gelecek ve resmi sözleşmeyi imzalayacak. Bu transfere en çok teknik direktör Fatih Terim sevindi... Tecrübeli çalıştırıcı, Club Burgge maçı sonrasında yaptığı basın toplantısında ‘kimi istediğimi biliyorsunuz’ diyerek Onyekuru’yu işaret etmişti.

2021'E KADAR KİRALANDI

■ SARI-KIRMIZILI kulüp, Onyekuru için Monaco’ya 1.5 yıllığına 2.5 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek. Cim Bom 22 yaşındaki oyuncuya ise yarım dönem için 1 milyon euro, gelecek sezon ise 1 milyon 750 bin euro garanti ücret verecek. Geçen sezon Galatasaray formasıyla 14 gol ve 6 asiste imza atarak 22.şampiyonlukta önemli pay sahibi olan yıldız oyuncun eşi de İstanbul’dan ev baktı. Onyekuru sezon başına Monaco’ya 15 milyon euroya transfer olmuştu.