Önce Falcao sonra 2. golcü gelecek

Güneş

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

SEZONA Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor… Bir yandan kadrosuna katacağı yabancı oyuncular için girişimleri sürdüren Sarı-Kırmızılılar, diğer yandan da göndereceği futbolcularla ilgili çalışma yürütüyor. Radamel Falcao’nun gelmesiyle birlikte kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 15’e çıkacak olan Cim Bom, Kolombiyalı forvetin arkasına ismi sır gibi saklanan bir golcü takviyesi daha yapacak.

EN GEÇ AY SONU GİDECEKLER

BU iki isme imza attırmak için eldeki yabancılardan ikisiyle yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou ile vedalaşmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim tarafından yeni sezon planlamasında düşünülmeyen iki forvetin talipleriyle görüşmeler sürüyor. Falcao, transferi açıklandığı an Mitroglou ya da Diagne’den biriyle de aynı anda yollar ayrılacak. İki oyuncu da ay sonuna kadar Galatasaray’la ilişiğini kesecek. Sarı-Kırmızıların kadrosuna katacağı ikinci forvet ise Luyindama ve Marcao gibi genç yetenekli ve de gelecekte Galatasaray’a para kazandırabilecek bir isim... Teknik heyet genç forvetin hocalığını ise Radamel Falcao’ya yaptıracak.