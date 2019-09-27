GÜNEŞ

■ EZELİ rakiplerin formasını giyen futbolculardan Fenerbahçeli Tolga Ciğerci, derbi öncesi düşüncelerini paylaştı. Geçen sezon başında G.Saray ile sözleşmesini fesheden ve transferin son günü “Suyun öte yanı”na imza atan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon gösterdiği performansla vazgeçilmezler arasına girdi. Derbiye de ilk 11’de başlaması beklenen Tolga, “Biz sadece yeşil sahayla ve kendimizle ilgileniyoruz. Kazanıp, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşacağız” diye konuştu.

F.BAHÇE’YE BORÇLUYUM

■ TOLGA, “Ersun hocam, Ali başkanım benim için çok çalıştılar. Benim için her şey daha kolay oldu. Bütün teknik ekip, tüm F.Bahçe camiası sayesinde tekrar sahalara döndüm. Bu emeğin karşılığını en iyi şekilde vermek istiyorum. Yaşadığım sakatlığı ve bu sürecin ne demek olduğunu en yoğun şekilde hissettim. Futboldan kopma korkusu yaşadım. 494 gün sonra giydiğim bu kutsal forma benim için hayatım boyunca çok özel olacak” dedi.

TERİMİN SON DAMLASINA KADAR

■ DERBİYİ kazanabilecek güçte olduklarını ifade eden tecrübeli futbolcu, şunları söyledi: “Galatasaray maçında forma giyersem kazanmak için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Forma giymezsem de manevi desteğimle takım arkadaşlarımın yanında olacağım. Bu sene taraftarlarımızla omuz omuza şampiyonluğa yürüyoruz. Bizim için her maç hedefimize bir adım daha yaklaşmak anlamına geliyor. Bu maç da onlardan biri olacak ve kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz.”