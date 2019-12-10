'Omuz omuza şampiyon olacağız'

GÜNEŞ

■ FENERBAHÇE’NİN tecrübeli futbolcusu Serdar Aziz, yaptığı açıklamayla taraftarlara mesaj gönderdi. Sarı-Lacivertli futbolseverlere birliktelik çağrısı yapan tecrübeli futbolcu, “Sarı-Lacivertli forma için son ana kadar mücadele ederek, taraftarımızın da desteği ile sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Cuma günü oynadığımız maçla da bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte tek bir amaç için mücadele ediyoruz” dedi.

EN İYİ OYNAYAN TAKIMIZ

■ TAKIM içindeki sinerjinin üst seviyede olduğunu vurgulayan Serdar, “Ligin en iyi oyununu oynayan takımıyız. Bazı maçlarda şanssızdık. Üst üste sakatlıklar yaşandı. Daha fazla fedakârlık, daha fazla çaba, ne gerekiyorsa ki Gençlerbirliği maçıyla bu konuda önemli bir adım attık ve beş gollü bir galibiyet aldık. Ayrıca son maç takımdaki hırsı, inancı görmemiz ve taraftarımıza hissettirmemiz anlamında da önemli bir galibiyetti” şeklinde konuştu.

YORULMAK, PES ETMEK YOK

■ SERDAR şöyle devam etti: “Maç maç düşünerek ilerliyoruz. Sırada Sivasspor maçımız var ve önemini hepimiz biliyoruz. Maça gelecek olursam da, Fenerbahçe her zaman sahaya kazanmak için çıkar. Hava şartları, Sivas'ın formu, her şeyin farkındayız ancak biz de Fenerbahçe’yiz. Sahaya çıkarak üç puanı almak için mücadele edeceğiz. Taraftarımız takımdaki sinerjiye ortak olsun. Çünkü onlar inanırsa biz başarırız. Bunu biliyoruz. Bu sezon bizim; vazgeçmek, yorulmak, pes etmek yok.”