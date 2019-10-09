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09 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 23:47:39

'Ömür’ü görünce wow demiştim'

Trabzonspor’un yıldız ismi Obi Mikel, takıma katıldığında genç isimlerin kalitesinin gözüne çarptığını ifade ederek, Takımla idmana çıktığımda Abdülkadir Ömür’ü görünce wow demiştim. İnanılmaz derecede çok yetenekli bir oyuncu diye konuştu.

■ TRABZONSPOR’U tercih etmesindeki nedenlerin başında milli takımdan arkadaşları Onazi ve Nwakaeme’nin etkisi olduğunu belirten Obi Mikel, “Trabzonspor’dan teklif geldiğinde ilk olarak onlarla görüştüm. Şehir ve kulüple ilgili sorular sordum. Onlar da Trabzonspor’un büyük başarılar hedefleyen, hırslı ve geçen sezon elde edilen başarının üstüne çıkmaya çalışan, başarıları yeterli görmeyen bir kulüp olduğunu söylediler. Daha sonra başkanımızla tanıştım ve kendisi planlarını anlatıp beni o anda ikna etti” dedi.

SAKAT OLMASI ÜZÜCÜ

■TAKIMA katıldığında gençlerin kalitesinin gözüne çarptığının altını çizen Mikel, “Kulübün sisteminin genç oyuncuları yetiştirip takıma kazandırmak olduğunu gördüm. Ben de antrenmanlarda tecrübelerimi paylaşıp, gençlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Takımla antrenmanlara ilk çıktığımda Abdülkadir Ömür’ü görüp, ‘wow’ demiştim. İnanılmaz derecede çok yetenekli bir oyuncu. Sakat olması çok üzücü” ifadesini kullandı.

“TÜRKLER ÇOK SICAK KANLI”

 ■ TÜRKLERİN çok sıcak kanlı, harika insanlar olduğunu belirten Obi Mikel, “Örneğin İngiltere’de insanların sıkıca birbirine sarılabilmesi için birbirlerini çok uzun süredir tanıyor olması gerekir. Burada insanlar size güvenip, dostluğunu hissettirebiliyor. Buradaki yemekler de harika” şeklinde konuştu.

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