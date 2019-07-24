Ömer Muhammet Çakı, Fenerbahçe'den Zonguldak Kömürspor'a transfer oldu
TFF 2. Lig'de mücadele eden Zonguldak Kömürspor, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Ömer Muhammet Çakı'yı kadrosuna kattı.
TFF 2. Lig'de mücadele eden Zonguldak Kömürspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Transferde 3 oyuncu ile anlaşan kırmızı-lacivertli takım, son olarak Fenerbahçe forması giyen 19 yaşındaki Muhammet Ömer Çakı ile anlaştı. Çakı, önümüzdeki günlerde Kömürspor'un Bakacakkadı kampına katılacak.
Fenerbahçe'nin U-21 kadrosunda forma giyen genç sol bek oyuncusu Muhammet Ömer Çakı'nın Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İstanbul Gençlerbirliğispor altyapısında yetişen genç sol bek oyuncusu Çakı, 5 yıldır Fenerbahçe'nin alt yaş kategorilerinde forma giyiyor.
Muhammet Ömer Çakı, Fenerbahçe'de forma giydiği U15 Akademi Ligi 15, U16 Akademi Ligi 21 U-17 Akademi Ligin 26, Elit Akademi Ligi U-19 33, Özel Maçlarda 7, Resmi Kupalarda 3 ve U-21'de ise 17 müsabakada forma şansı buldu.
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