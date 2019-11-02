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Ömer 30 milyon euro'ya transfer olan yıldızların önünde Ömer 30 milyon euro'ya transfer olan yıldızların önünde

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02 Kasım 2019 Cumartesi 11:09:27 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 11:20:06

Ömer 30 milyon euro'ya transfer olan yıldızların önünde

Dün akşam Ç.Rizespor maçında orta sahada oynadığı futbolla alkış toplayan Ömer Bayram; Seri, Belhanda, N'Zonzi ve Lemina'nın önüne geçti.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam TT Stadı’nda dişli rakibi Ç.Rizespor’u 2-0 yenerek moral kazanan Galatasaray’da sahaya çıkan 11 futbolcunun performansı beğenilirken, Ömer Bayram için ayrı bir parantez açıldı.

ÖMER BAYRAM REAL MADRİD MAÇINDA SAHADA OLACAK MI?

Orta sahada top dağıtımı, çalışkanlığı, mücadelesi ve takım oyununa katkısıyla göze çarpan Ömer Bayram Galatasaray taraftarlarından alkış toplarken, oyuncunun istatistiklerde hep ‘1’ numarada olması ise Fatih Terim’i bir hayli memnun etti. İsabetli pasta (59-49), Top kapmada (2), Adam geçmede (5-4) adı hep ilk 5’te bulunan 28 yaşındaki futbolcu Real Madrid maçı öncesi parmak ısırtırken, Terim’in Barnebau’da öğrencisine şans verip vermeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

30 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLAN OYUNCULARIN ÖNÜNDE

30 milyon euro’ya Fulham’a giden Seri’den, 17 milyon euro’ya Southampton’a transfer olan Lemina’dan ve 26 milyon Euro karşılığında Roma forması giyen N’Zonzi’den daha iyi görünen Ömer Bayram’ın istatistik olarak bu yıldızların haricinde Belhanda ve Feghouli’yi de geçmesi sarı kırmızılı camiayı şaşırtırken, 2 ay önce Malatyaspor’un kapısından dönen oyuncunun şu ana kadar 4 asistinin bulunması ise ayrıca dikkat çekti.

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