14 Ekim 2019 Pazartesi 16:20:24 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 16:23:24
Olympique Lyon, Sylvinho'nun yerine teknik direktörlük koltuğuna Rudi Garcia’yı getirdi
Olympique Lyon'un yeni teknik direktörü Rudi Garcia oldu.
Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon, Sylvinho’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Rudi Garcia’yı getirdiğini açıkladı.
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