Olympiakos'un sahibi Marinakis, koronavirüse yakalandı
Yunanistan'ın Olympiakos ve İngiltere'nin Nottingham Forest takımlarının sahibi Evangelos Marinakis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbol dünyasını da etkilemeye devam ediyor. Bu kez kötü haber, komşu Yunanistan'dan geldi.
Yunanistan'ın Olympiakos ve İngiltere'nin Nottingham Forest takımlarının sahibi Evangelos Marinakis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan 52 yaşındaki Yunan iş insanı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için test yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını takipçileriyle paylaştı.
DOKTORLARIN TAVSİYELERİNE UYUYORUM
Marinakis, açıklamasında, "Koronavirüs beni de ziyaret etti. Kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek zorunda hissettim. Gerekli tüm önlemleri aldım, kendimi iyi hissediyorum. Doktorların tavsiyesine uyuyorum. Vatandaşlarıma aynı şeyi öneriyorum." ifadelerini kullandı.
AA
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