Olympiakos Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? Olympiakos Başakşehir maçı hangi kanaldan izlenir? merak edilen konular arasında yerini aldı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Olympiakos Başakşehir maçı için geri sayım sona eriyor. Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybeden turuncu-lacivertlilerin, deplasmanda turu geçmesi için iki farklı ya da karşılıklı gollü en az tek farklı yenmesi gerekiyor.

Olympiakos Başakşehir maçı, Karaiskakis Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Bobby Madden yönetecek. Olympiakos Başakşehir maçını canlı izlemek isteyen sporseverler maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalın vereceğini araştırıyor.

OLYMPİAKOS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Olympiakos - Başakşehir karşılaşmasında ilk düdük saat 21.30'da çalacak. Karaiskakis Stadı'ndaki karşılaşmayı, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Bobby Madden yönetecek.

OLYMPİAKOS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI İZLENECEK?

Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen kişilerse TRT Spor ekranlarından mücadeleyi izleyebilecekler.

TUR HESAPLARI

Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybeden turuncu-lacivertlilerin, deplasmanda turu geçmesi için iki farklı ya da karşılıklı gollü en az tek farklı yenmesi gerekiyor.

Müsabakanın İstanbul ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanması durumubda, uzatma bölümüne geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi durumunda ise penaltı atışları play-off turuna yükselecek ekibi belirleyecek.