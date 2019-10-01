Olumsuz hava tersine döndü

GÜNEŞ

■ Söz konusu sezonun ilk 6 haftasında 10 puan hanesine yazdıran Bordo-Mavililer, 2016-17 sezonunun ilk 6 haftasında 6, 2017-18 sezonunda 8 ve 2018-19 sezonunda ise 7 puan hanesine yazdırabilmişti. Öte yandan, geçen sezon 10 gol ve 10 asistle skora en çok katkı sağlayan isim olan ve bu sezon ilk 5 haftada skora katkı sağlayamayan Anthony Nwakaeme de siftah yaptı.