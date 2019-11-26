Olmak ya da olmamak! Galatadsaray-Club Brugge muhtemel 11’ler

  • Bist 100
    104835
  • Dolar
    5,7422
  • Euro
    6,3288
  • Altın
    269,7550
İstanbul
9 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Jet Fadıl' iddiası mağdurları hareketlendirdi! 'Jet Fadıl' iddiası mağdurları hareketlendirdi!
Trabzonspor devre arası orta sahaya Norveçli getiriyor Trabzonspor devre arası orta sahaya Norveçli getiriyor
Ümraniye'de gizli bölmelere saklanan kaçak sigaralar böyle bulundu Ümraniye'de gizli bölmelere saklanan kaçak sigaralar böyle bulundu
Fenerbahçe'de Ali Koç ve Ersun Yanal'ın arası açıldı Fenerbahçe'de Ali Koç ve Ersun Yanal'ın arası açıldı
Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi geldi Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi geldi
Beşiktaş Emre Kılınç ile prensipte anlaşma sağladı Beşiktaş Emre Kılınç ile prensipte anlaşma sağladı
Adana'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adana'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Başkan Erdoğan Katar dönüşü uçakta konuştu: CHP'nin başında Kemal beyin kalmasında fayda var Başkan Erdoğan Katar dönüşü uçakta konuştu: CHP'nin başında Kemal beyin kalmasında fayda var
Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi
Sudan'da Beşir döneminde ihraç edilen kamu görevlilerine dönüş yolu açıldı Sudan'da Beşir döneminde ihraç edilen kamu görevlilerine dönüş yolu açıldı
Termik santrallerde 7,9 milyar metreküp su kullanıldı Termik santrallerde 7,9 milyar metreküp su kullanıldı
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Udinese Dorukhan Toköz'ün peşini bırakmıyor Udinese Dorukhan Toköz'ün peşini bırakmıyor
Doğal gaz ithalatı eylülde azaldı Doğal gaz ithalatı eylülde azaldı
Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! '7 yıldır telefonda bile görüşmedim' demişti... Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! '7 yıldır telefonda bile görüşmedim' demişti...
Hindistan'da hastanın 7,4 kilogramlık böbreği alındı Hindistan'da hastanın 7,4 kilogramlık böbreği alındı
Çok konuşulacak trafik cezası kararı! Mahkeme cezayı iptal etti Çok konuşulacak trafik cezası kararı! Mahkeme cezayı iptal etti
Rusya'da ineklere VR gözlüğü taktılar, süt üretimi arttı Rusya'da ineklere VR gözlüğü taktılar, süt üretimi arttı
Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Emmy Ödüllü usta oyuncu Haluk Bilginer'in gönlünü kaptırdığı kadınlara bakın! Benzerlikleri ağızları açık bırakıyor Emmy Ödüllü usta oyuncu Haluk Bilginer'in gönlünü kaptırdığı kadınlara bakın! Benzerlikleri ağızları açık bırakıyor
Galatasaray Shaqiri'nin transferi için görüşmelere başladı Galatasaray Shaqiri'nin transferi için görüşmelere başladı
Türkiye ikinci S-400 alayı mı alacak? Türkiye ikinci S-400 alayı mı alacak?
'Ponzi Arzu' için istenen ceza belli oldu 'Ponzi Arzu' için istenen ceza belli oldu
Son dakika: Uluslararası sigorta dolandırıcılığında 40 gözaltı Son dakika: Uluslararası sigorta dolandırıcılığında 40 gözaltı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 23:59:16

Olmak ya da olmamak! Galatadsaray-Club Brugge muhtemel 11’ler

Galatasaray, Avrupa’daki kader maçına çıkıyor... Sarı-Kırmızılılar, bugün Club Brugge’ü yenerse yoluna Avrupa Ligi’nde devam etme şansı yakalayacak. Aksi bir sonuçta ise Avrupa macerası mucizelere kalacak.

GÜNEŞ

■ GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5.maçında bugün Belçika ekibi Club Brugge’ü konuk edecek... Türk Telekom Stadı’ndaki mücadele saat 20.55’te başlayacak. Müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Sarı-Kırmızılılar bugün bir anlamda Avrupa’daki kaderini de belirleyecek. Cim Bom, sahadan galibiyetle ayrılması durumunda yoluna Avrupa Ligi’nde devam etmek için büyük bir şans yakalayacak. Aksi bir sonuçta ise Avrupa macerası mucizelere kalacak.

KAZANIRSA ‘DALYA’ DİYECEK

■ ŞAMPİYONLAR Ligi’nde gol atamayan tek takım olan Galatasaray’da, bugün sakat olan Falcao, Andone, Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı olan Nzonzi görev yapamayacak. Sarı-Kırmızılılar, bu karşılaşmayla birlikte Avrupa’daki 284.maçına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, geride kalan maçlarda 110 yenilgi, 74 beraberlik ve 99 galibiyet elde etti. Cim Bom, bu akşam sahadan zaferle ayrılırsa aynı zamanda Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek ve ‘dalya’ diyecek.

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Ömer, Lemina, Emre Mor, Belhanda, Adem Büyük

CLUB BRUGGE: Mignolet, Odilon, Deli, Ricca, Mechele, Alvarez, Diatta, Vanaken, Rits, Dennis, Okereke

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ