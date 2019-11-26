Olmak ya da olmamak! Galatadsaray-Club Brugge muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5.maçında bugün Belçika ekibi Club Brugge’ü konuk edecek... Türk Telekom Stadı’ndaki mücadele saat 20.55’te başlayacak. Müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Sarı-Kırmızılılar bugün bir anlamda Avrupa’daki kaderini de belirleyecek. Cim Bom, sahadan galibiyetle ayrılması durumunda yoluna Avrupa Ligi’nde devam etmek için büyük bir şans yakalayacak. Aksi bir sonuçta ise Avrupa macerası mucizelere kalacak.

KAZANIRSA ‘DALYA’ DİYECEK

■ ŞAMPİYONLAR Ligi’nde gol atamayan tek takım olan Galatasaray’da, bugün sakat olan Falcao, Andone, Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı olan Nzonzi görev yapamayacak. Sarı-Kırmızılılar, bu karşılaşmayla birlikte Avrupa’daki 284.maçına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, geride kalan maçlarda 110 yenilgi, 74 beraberlik ve 99 galibiyet elde etti. Cim Bom, bu akşam sahadan zaferle ayrılırsa aynı zamanda Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek ve ‘dalya’ diyecek.

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Ömer, Lemina, Emre Mor, Belhanda, Adem Büyük

CLUB BRUGGE: Mignolet, Odilon, Deli, Ricca, Mechele, Alvarez, Diatta, Vanaken, Rits, Dennis, Okereke