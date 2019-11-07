Olcay Şahan: Beşiktaş'tan 3 puanla ayrılmak istiyoruz

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş - Denizlispor mücadelesi öncesinde Ege temcilsinin tecrübeli ismi Olcay Şahan, basın toplantısı düzenledi.

Eski takımına karşı forma giyecek olan Olcay Şahan ise maçın kendisi için özel bir karşılaşma olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ta 5 yıl geçirdim. Türkiye'nin en büyük camiasına karşı oynayacağımızı biliyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Büyük maçları iyi oynayan bir ekibiz. Beşiktaş karşılaşmasından da 3 puanla ayrılmak istiyoruz. İyi ve kaliteli bir takımız. Bulunduğumuz konu bizim için iyi değil. Daha üst sıralarda olmayı hedefliyoruz. Her geçen gün daha iyi oluyoruz. Kalıcı olabilmek için camianın birlik ve beraberlik içinde olması gerekiyor. Taraftarlarımız bizi ne kadar çok desteklerse, sahadaki performansımız o kadar artacaktır."

Sackey: "Geldiğimden beri istediğim performansı gösteremedim"

Yeşil-siyahlı takımın Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Sackey, Beşiktaş'a karşı karşı oynamanın her zaman zor olduğunu dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çok iyi bir performans gösterip iyi bir skor alacağımıza inanıyorum. Futbolda bu gibi düşüşler olabiliyor. Bu durumlarda önemli olan birlik ve beraberliği kaybetmemektir. Pes ederseniz futbolda asla geri dönüşü olmaz. En önemlisi bu süreçten hep birlikte çıkabilmek. Geldiğimden beri istediğim performansı gösteremedim. Sezon başından beri istediğim şeyleri yapamadım. Konsantrasyonumu kazanıp tekrar eski halime gelmek için çok çabalayacağım."

Öte yandan yeşil-siyahlı ekip, Beşiktaş ile maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Futbolcular, ısınma ve koşu çalışması yaptı. Antrenman taktiksel çalışmayla sona erdi.

(AA)