01 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 22:56:54
Oklar Avcı’ya yöneldi
İLK beş haftada takımın durumundan Fikret Orman'ı sorumlu tutarak tüm eleştiri ve protestoları Orman ve yönetim etrafında yoğunlaştıran Beşiktaşlılar, olağanüstü kongre kararının ardından Trabzon mağlubiyetiyle okları bu kez Abdullah Avcı'ya çevirdi.
GÜNEŞ
■ Dün akşam maçın bitiminden itibaren özellikle sosyal medya aracılığıyla Abdullah Avcı'yı istifaya davet eden Beşiktaş taraftarı, takımın başında Sergen Yalçın'ı görmek istiyor.
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