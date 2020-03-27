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27 Mart 2020 Cuma 14:58:24 | Son Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 15:03:40

Okçulukta uluslararası faaliyetler 30 Haziran'a kadar durduruldu

Dünya Okçuluk Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uluslararası yarışmaları 30 Haziran'a kadar durdurma kararı aldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının tüm insanlığı olumsuz etkilediğini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının aldığı tedbirler uyarınca federasyon olarak öncelikle tüm ulusal faaliyetleri 30 Nisan'a kadar askıya aldıklarını belirten Topaloğlu, "Bu süreç içerisinde ilgili kurullarımız ve görevli arkadaşlarım, hem Sağlık Bakanlığımızın hem de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yaptığı tüm duyuru ve açıklamaları çok dikkatle takip ederek en uygun zamanda gençlerimizin sağlık ve güven içerisinde spora geri dönebilmeleri için gerekli planlamaları yapmaya çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Topaloğlu, salgın sebebiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı da ertelendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Uluslararası spor dünyasını çok yakından ilgilendiren bir diğer önemli karar da 24 Mart'ta Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı, 2021 yazından daha geç olmamak kaydıyla ertelemiş olmasıdır. Bu karar sonrasında tüm uluslararası federasyonlarda yeni bir faaliyet programı planlamasına ve önümüzdeki sürecin tüm detayları ile tekrar değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Federasyonumuzun üyesi olduğu Dünya Okçuluk Federasyonu, daha önce almış olduğu bir karar ile tüm uluslararası okçuluk faaliyetlerini öncelikle 30 Nisan'a kadar durdurduğunu ve gelişmeleri gözlemlemekte olduğunu belirtmişti. Ancak IOC'nin 24 Mart'ta almış olduğu erteleme kararı sonrasında yapılan değerlendirme neticesinde, tüm uluslararası okçuluk faaliyetlerinin 30 Haziran 2020'ye kadar durdurulduğunu ve bu süre içerisinde gerçekleşmesi planlanan tüm uluslararası yarışmalar için yeni bir takvim düzenlenerek en kısa zamanda ilan edileceğini belirtmektedir."

Antalya, mayıs ayında Dünya Kupası'nın 2. ayağı ve Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na ev sahipliği yapacaktı. 

AA

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