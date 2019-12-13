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13 Aralık 2019 Cuma 08:53:19 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 08:54:32

Okçuluğumuz yükselişine devam ediyor

Geleneksel Türk Okçuluğu, UNESCO insanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildi.

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan’ın katkılarıyla okçuluk yükselmeye devam ediyor. UNESCO’nun Bogota’da düzenlediği İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası 14. Komite Toplantısı’nda, Türk Okçuluğu ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne 17. kültürel unsurumuz olarak’ kaydedildi. Vakıftan yapılan açıklamada, sporcularının kapanışta atış gösterisi yapacağı belirtildi ve “Kültür varlıklarımızın uluslararası kamuoyuna tanıtılması yönünde adımlar atılmaya devam edilecektir” denildi.

(Akşam)

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