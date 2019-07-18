18 Temmuz 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 23:56:03
Okan Kocuk artık Galatasaraylı
Galatasaray, Bursaspor ile yollarını ayıran Okan Kocuk'u renklerine bağladı.
■ BURSASPORLA yollarını ayıran Okan Kocuk, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki kaleci, Sarı-Kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve senelik 3 milyon TL alacak. Bursa'daki performansıyla milli takıma kadar yükselen başarılı kaleci için resmi açıklama bugün yapılacak. Okan ardından Galatasaray’ın Avusturya kampına katılacak.
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