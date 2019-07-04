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04 Temmuz 2019 12:51 | Perşembe

Okan Buruk'tan Mahmut Tekdemir'e vize yok

Mahmut Tekdermir için Başakşehir'in kapısını çalan Fenerbahçe'ye Okan Buruk engeli çıktı.

TM Dijital Haber Merkezi

Yaklaşık 13 yıldır Başakşehir forması giyen ve özellikle son 5 senedir oynadığı istikrarlı futbolla dikkat çeken Mahmut Tekdemir için Fenerbahçe devreye girdi. Emre Belözoğlu’nun ısrarla transfer edilmesini istediği Tekdemir sarı lacivertli kulübe sıcak bakarken, genç teknik direktör Okan Buruk’un bu transfere engel olduğu ve 31 yaşındaki oyuncusunu bırakmadığı öğrenildi.

SADECE MAHMUT'U DEĞİL VİSCA İRFAN CAN VE CAİÇARA'YI DA BIRAKMADILAR

Bu sezon Abdullah Avcı’nın bıraktığı hedeften sapmayan ve Süper Lig’de yeniden şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmak isteyen Okan Buruk’un sadece Mahmut Tekdemir değil, Edin Visca, Caiçara, İrfan Can Kahveci ve Mert Günok gibi oyuncularının takımdan ayrılmasına müsaade etmeyeceği bildirildi. Şampiyonlar Ligi’ne kalabilmek için iskelet kadrosunu bozmak istemediği gibi yerinde takviyelerle takımını güçlendirme peşinde olan Buruk’un Fenerbahçe’ye kapılarını kapattığı ifade edilirken, başarılı çalıştırıcının Başkan Göksel Gümüşdağ’dan da tam destek aldığı belirtildi.

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