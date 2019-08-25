  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,7635
  • Euro
    6,4297
  • Altın
    281,8050
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Efsane aslında kelmiş! Perukla gizlemiş Efsane aslında kelmiş! Perukla gizlemiş
Zambak yağıyla ağrıları dindirin Zambak yağıyla ağrıları dindirin
Mısır, Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısını kapatma kararı aldı Mısır, Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısını kapatma kararı aldı
Okan Buruk: Sıkıntımız gol atamamak! Okan Buruk: Sıkıntımız gol atamamak!
Karadeniz sele teslim! Bu kez Terme'yi vurdu Karadeniz sele teslim! Bu kez Terme'yi vurdu
Herkes talihliyi bekliyor! 36.5 milyon sahibini buldu Herkes talihliyi bekliyor! 36.5 milyon sahibini buldu
Yaşar'sız kontrol Yaşar'sız kontrol
Çık Aradan’ diyecek Çık Aradan’ diyecek
'Kimse ayağımı kaydıramaz' 'Kimse ayağımı kaydıramaz'
Yaz Aşkım davasını kazandı Yaz Aşkım davasını kazandı
Düğün için geri sayım    Düğün için geri sayım   
Çocukluk arkadaşlarına özel Konser Çocukluk arkadaşlarına özel Konser
Fahriye yorumu Fahriye yorumu
Josef de Souza ortalığı karıştırdı Josef de Souza ortalığı karıştırdı
Anne Marıe Antalya'da! 5 günlük tatili 74 bin lira Anne Marıe Antalya'da! 5 günlük tatili 74 bin lira
Ersun Yanal: Yolumuza devam edeceğiz Ersun Yanal: Yolumuza devam edeceğiz
Göçer'den Akçıl'a: Medya maymunluğu yapma Göçer'den Akçıl'a: Medya maymunluğu yapma
Parti tüzüğünü yok saydı! Kadın alıkoydu Akşener korudu Parti tüzüğünü yok saydı! Kadın alıkoydu Akşener korudu
Jerome Boateng bombası Jerome Boateng bombası
Altın zirvede Altın zirvede
Kirada da en ucuzu Esenyurt Kirada da en ucuzu Esenyurt
Terim yeniden kulübede! Galatasaray-Konyaspor muhtemel 11’ler Terim yeniden kulübede! Galatasaray-Konyaspor muhtemel 11’ler
'Asimetrik saldırı var' 'Asimetrik saldırı var'
Burs rehberi! Hangi kurum kaç lira veriyor? Burs rehberi! Hangi kurum kaç lira veriyor?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Ağustos 2019 Pazar 00:56:22 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 00:57:07

Okan Buruk: Sıkıntımız gol atamamak!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maçtan sonra, "Bu sezon başı kötü tabloyu, geçen sezonun devamı olarak görüyorum. Bir an önce kazanarak kendine güvenen bir takım olmak istiyoruz." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında Okan Buruk, orta sahada ciddi eksiklerle maça çıktıklarını anlatarak şöyle konuştu:

"Maçın büyük bölümünü istediğimiz gibi götürdük. Golü de attık. İstediğimiz gibi oyun gidiyordu. İkinci yarıda inanılmaz iyi oynamadık ama buna rağmen maçı 3-0, 4-0 yapabilirdik. Çok net fırsatları değerlendiremedik. En kötü berabere bitse kaybedilmemiş bir maç olarak görebilirdik. Mecburi değişikliklerle de son bölümü istediğimiz gibi gidemedik. Atamayınca kazanamıyorsunuz, atan takım da haklı galibiyet alıyor. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum."

Gelecek hafta Gençlerbirliği maçında eksik futbolcuların döneceğini aktaran Okan Buruk, "Belki takviye de yapabiliriz. Bizim maç kazanmaya ihtiyacımız var. Bu sezon başı kötü tabloyu, geçen sezonun devamı olarak görüyorum. Bir an önce kazanarak kendine güvenen bir takım olmak istiyoruz." diye konuştu.

Oynadıkları 4 resmi maçta sadece 1 gol attıkları hatırlatılan Buruk, "Hücumda topu içeri atamama sıkıntısı yaşıyoruz. Oynadığımız 4 resmi maçta 12-13 gol kaçırdık. Acayip işler yapmıyoruz ama buna rağmen pozisyonlara giriyoruz. Olympiakos'la oynadığımız iki maçta da rakibin kalecisi maçın adamı oldu. Altay bugün çok önemli bir pozisyon çıkardı. Öz güven eksikliği maç kazanamamaktan. Şu andaki tablo bizim istediğimiz gibi değil. Bu işin sorumlusu benim. Bunu düzeltmek de benim elimde." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada gördüğü sarı kartla da ilgili konuşan Okan Buruk, şunları kaydetti:

"Sarı kartı neden gördüğümü anlamadım. Bence bir deneme yaptılar. Böyle bir kural geldi. Suat Arslanboğa maç boyu bizi taciz etti. Maça odaklanacaklarına teknik adamlara odaklanıyorlar. Bu da o işi doğru yapamadıklarını gösteriyor."

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ