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24 Ekim 2019 Perşembe 23:58:27 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 00:08:07

Okan Buruk: 'Psikolojik anlamda güçlendik'

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. hafta maçında ağırladığı Avusturya'nın Wolfsberger takımını 1-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, hem turuncu-lacivertli ekip hem de ülke puanı için çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, "Maç öncesi rakibimizin ne kadar sürprizlerle dolu bir takım olduğunu söylemiştim. Kazandığı maçlar ve puanlarla her şeye açık bir takım olduğunu gösteriyordu. Çok çabuk kaleye giden bir takımdı. Maç içinde önde baskı yapan bu baskı kırıldığında rakibe pozisyon veren bir takımdı, birçok pozisyon bulduk. Rakibimiz ilk 15 dakika iyi başladı, bize karşı üstündü, ilk yarının sonlarında ve ikinci yarı oyunu lehimize çevirdik. İkinci yarı bulduğumuz gol bize hem skoru hem de galibiyeti getirdi." ifadelerini kullandı.

Potansiyellerinin bu maçtan daha fazla olduğunun altını çizen Buruk, "Oyun içerisinde baktığımızda Wolfsberger'i överek başlayalım, çok dirençli, çok koşan, rakibini çok bozan bir takım. Kimseye karşı kolay kolay nefes aldırmayan bir takım. Bunun zorluklarını zaman zaman yaşadık, Türkiye Ligi'nin üzerinde bir maç oldu. Biz daha iyisini yapabiliriz. Yorgunluklar, sakatlıklar vardı ama maçın sonunu iyi getirdiğimizi düşünüyorum özellikle ikinci yarı. " şeklinde konuştu.

"Bu galibiyetin bizi psikolojik anlamda çok güçlendirdiğine inanıyorum." diyen Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki sadece bizi güçlendirmedi, Türk takımlarını da güçlendirecek bir galibiyet aldık. Avrupa kupalarında gruplarda takımlarımız galibiyet alamamıştı. Bunun bir başlangıç olmasını ve bundan sonra takımlarımızın hepsinin gruplarında daha fazla maç kazanan ve ülke puanını katkı yapan takımlar olmasını diliyorum. Hem bizim için hem ülke için önemliydi. Benim ilk Avrupa kupası galibiyetim, İrfan'ın ilk golü bunlar da çok değerli ama biz şu an ülke futbolunun geleceği için ülke puanını bütün her şeyin önünde tutuyoruz. O yüzden çok değerli bir galibiyet oldu."

Okan Buruk, "Bugün ortaya koyduğunuz futbolu Olympiakos karşısında oynayabilseydiniz Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabileceğinizi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bu gruptaki bütün takımlar bence Olympiakos'tan çok daha iyi oynayan, iyi takımlar. Olympiakos maçlarını çok üstün olarak geçirdik, çok net gol pozisyonlarını kaçırdık, bir maç 10 kişi kaldık, şanssızlıklar yaşadık. Şanssız bir play-off geçirdik. Bugünkü grubumuzdaki takımlarla karşılaştırdığımızda Olympiakos'u bu takımların bir adım gerisine koyuyorum." yanıtını verdi.

Buruk, ilk yarı sonunda oyundan çıkan Mahmut Tekdemir'in durumuyla ilgili olarak, "Bütün maçlar önemli, değerli bugünkü maçtan önce de bu maçın ne kadar önemli oldunu söylemiştik. Hem bizim hem de ülke puanı için çok değerliydi. Bugün ne olursa olsun çok fazla oyuncu değiştirmeden elimizdeki en iyi 11'le sahaya çıktık. Mahmut'un arka adalesinde gerilme oldu, riske etmemek için dışarıya aldık. Yarınki MR'dan sonra durumu belli olacak. İnşallah pazartesiye kadar yetişir." açıklamasını yaptı.

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