Oğuzhan Özyakup: Tribünlere kulağımızı kapatacağız

Beşiktalı yıldız Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe derbisine kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Oğuzhan Özyakup, ligde son dönemde iyi bir seri yakaladıklarına dikkat çekerken, "Son maçta Yeni Malatya karşısında beklemediğimiz bir sonuç aldık. Ancak bir haftalık aradan sonra yeniden galibiyet serisine başlamak istiyoruz" dedi.

A Milli oyuncu ayrıca, Fenerbahçe de bizim gibi kazanmak zorunda olduğu bir maça çıkıyor. Derbinin Kadıköy'de olması bizim için handikap gibi görünse de biz böyle maçları çok oynadık. Sahaya çıkıp tribünlere kulağımızı kapatacağız. Beşiktaş ruhu ile sahada elimizden geleni yapacağız. Kendimize güveniyoruz. Kazanarak, zirvedeki rakiplerimizin puan kaybını bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

(Star)