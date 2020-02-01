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01 Şubat 2020 Cumartesi 14:01:28 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 14:05:36

Oğuzhan Özyakup: Robin van Persie'den özür diledim

Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, Robin van Persie ile 5 Şubat 2017'de oynanan derbi sırası ve sonrasında aralarında geçen diyaloğa dair açıklama yaptı.

Feyenoord efsanesi olan Robin van Persie'nin Fenerbahçe formasıyla, Dolmabahçe'de oynanan mücadelenin 72. dakikasında attığı golün ardından Oğuzhan Özyakup'un önünden kayarak geçmişti. Bu olay sonrasında büyümüş ve Oğuzhan da basın yoluyla Van Persie'ye cevap vermişti.

Konuyla ilgili görüşü sorulan Oğuzhan, "Bir süre sonra onu aradım ve özür diledim. Aramızda konuştuk. Çok gençtim ve hata yaptım. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bir derbiydi ve olaylar hızlı gelişti. Haddimi aştım." ifadelerini kullandı.

"ROBIN BENİM İÇİN ÖRNEK İNSAN"

Robin van Persie'nin kendisi için her zaman önemli biri olduğunu kaydeden Oğuzhan, "Arsenal'deyken benimle çok ilgilendi. Genç bir oyuncuydum ve tecrübelerinden faydalandım. Aynı pozisyonda oynamıyorduk ama bana çok yardım etti. Robin ve Bouchra, bana çok yardım etti. Robin benim için örnek biriydi. Sadece futbolcu olarak değil, aynı zamanda insan olarak da..." diyerek sözlerini sürdürdü.

"TERCİHİM HOLLANDA'YDI AMA BEŞİKTAŞ OLDU"

Arsenal'de hiç as takım forması giymeyen Oğuzhan, "15 yaşımdayken AZ'den ayrıldım ve İngiltere'ye gittim. Bir ailenin yanında kalıyordum. Sonrasından yerleştim. Çok keyif aldım. İngiltere'den sonra tercihim Hollanda olacaktı ama babamın tavsiyesiyle yurt dışında kaldım, Beşiktaş'a transfer oldum." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

“OĞUZHAN SİNİR BOZUCU BİR OYUNCU”

Ülkemizde Fenerbahçe'nin başında da görev yapan Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş'tan kiraladıkları Oğuzhan Özyakup ile ilgili konuştu.

Oğuzhan'ı Türkiye'de de bildiğini kaydeden deneyimli hoca, "Fenerbahçe'de çalışırken, Oğuzhan Özyakup karşı takımda oynadı, sinir bozucu bir oyuncu. Feyenoord'da da bunu yapmasını istedim. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak istiyor, normalde böyle bir oyuncuyu Feyenoord'da göremeyiz" ifadelerini kullandı.

Advocaat ayrıca, FC Emmen ile oynayacakları maçta sakatlığı nedeniyle Orkun Kökçü'nn oynamasının zor olduğunu ve Oğuzhan'ın 11'de maça başlayacağını belirtti.

(Sporx)

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