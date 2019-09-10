Oğuzhan Özyakup Avcı ile yeniden doğdu

Geçen sezon ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamayan Oğuzhan Özyakup, teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'nın gelmesi ve oyun anlayışının değişmesinin ardından form olarak yükselişe geçti.

Takım çalışmalarında daha istekli bir görüntü sergileyen Ozzie, bu durumun karşılığını da ilk 11'de görev bularak alıyor...

Tecrübeli orta saha oyuncusunun, bu hafta Gazişehir'le oynanacak maçta da ilk 11'de olması bekleniyor.