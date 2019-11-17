Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin Sakarya'da toprağa verildi

Kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden Nihat Çetin'in (81) ailesi tarafından morgdan alınan cenazesi, Sapanca ilçesindeki Rüstempaşa Camisi'ne getirildi.

Oğuz Çetin ve aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Çetin'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Sapanca Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, teknik direktör Yılmaz Vural, eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, federasyon yetkilileri, bazı siyasiler, eski futbolcular, spor yorumcuları, sevenleri ve yakınları katıldı.