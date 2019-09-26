26 Eylül 2019 Perşembe 16:05:52 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 16:07:40
Ogenyi Onazi'nin dönüş tarihi belli oldu
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına devam ediyor.
Antrenmanın bazı bölümlerinde takımla çalışan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, yavaş yavaş form tutmaya başladı.
Sağlık heyetiyle sürekli iletişim halinde olan 26 yaşındaki oyuncunun 7. hafta sonrasında girilecek milli aranın ardından sahalara dönmesi bekleniyor
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