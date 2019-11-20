Ocakta yolculuk var

GÜNEŞ

■ Oyuncu satmadan transfer yapamayan Sarı-Kırmızılılar’da ilk olarak üç oyuncu satış listesine konuldu. Bunlar; Mariano, Nagatomo ve Belhanda... Japon oyucunun İtalya’dan, Sambacı Mariano’nun da İspanya’dan talipleri var. Fatih Terim’in üzerini çizdiği Faslı yıldız Belhanda’ya ise kulüp aranıyor. Oyuncunun menajerine talimat verildi.