20 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 23:45:13
Ocakta yolculuk var
GALATASARAY Yönetimi, devre arası transferi için çalışmalarına başladı.
GÜNEŞ
■ Oyuncu satmadan transfer yapamayan Sarı-Kırmızılılar’da ilk olarak üç oyuncu satış listesine konuldu. Bunlar; Mariano, Nagatomo ve Belhanda... Japon oyucunun İtalya’dan, Sambacı Mariano’nun da İspanya’dan talipleri var. Fatih Terim’in üzerini çizdiği Faslı yıldız Belhanda’ya ise kulüp aranıyor. Oyuncunun menajerine talimat verildi.
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