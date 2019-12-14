Ocak’ta operasyon var

GÜNEŞ

■ Sarı-Kırmızılılar’da Andone ile yollar ayrılacak, Belhanda’nın da satılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sağ bekte istenilen performansı gösteremeyen Mariano da gözden çıkartılan oyuncular arasında yer alıyor. Linnes’in sözleşmesi aktif hale gelecek. Fatih Terim'in ise yönetimden eski oyuncusu Onyekuru’nun yanı sıra Sivasspor’un yıldızları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’ın transfer edilmesini istediği öğrenildi. Okay Yokuşlu ve Ndiaye’nin de takıma kazandırılacağı ifade edildi.