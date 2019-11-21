Obradovic maç sırasında oyuncularından 'ricacı' oldu

Fenerbahçe Beko'nun THY Euroleague'in 9. haftasında Barcelona'ya konuk olduğu maçta ender rastlanan bir olay yaşandı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşmanın üçüncü çeyreğindeki bir molada oyuncularına "Sizinle böyle konuştuğum için özür dilerim! Lütfen, rica etsem, biraz savunma yapabilir misiniz(!)" şeklinde seslendi.

Obradovic, THY Euroleague'deki CSKA Moskova maçında yine bir molada oyuncularına sarf ettiği sert sözler nedeniyle eleştirilmişti.