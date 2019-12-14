Obradovic bile kovulabilir

GÜNEŞ

■ Sarı-Lacivertliler’deki 7. sezonuna giren ve son 6 sezonda tarihi başarılar yaşatan Sırp koç, tartışılır hale geldi. Özellikle Efes’e karşı oynanan son 10 maçın 7’sini kaybetmesi taraftarın moralini bozdu. Ali Koç yönetiminin radikal bir karar alarak basketbol şubesinde yeni bir yapılanmaya gitme ihtimali günden güne güçleniyor. Obradovic bu sezon 35 milyon eurolu bütçeli takımı play-off’a sokamazsa, yeni dönem için düğmeye basılacağı konuşuluyor.