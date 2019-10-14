Obi Mikel’in hayali Chelsea

GÜNEŞ

■ Yıldız futbolcunun yeri ise şimdiden hazır… 10 yıl formasını giydiği İngiliz devi Chelsea’nin teknik ekibine katılması beklenen Obi Mikel’in, teknik direktör Frank Lampard’ın asistanı olmak istediği iddia edildi. İngiliz basınında yer alan habere göre Mikel, “John Terry ve Frank Lampard, Chelsea için önemli isimler. Şimdi ikisi de teknik adam. Frankie daha önce davranıp Chelsea’nin başına geçti. Ben de pro-lisans eğitimimi aldıktan sonra iş başvurusunda bulunabilirim” dedi.