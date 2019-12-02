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02 Aralık 2019 Pazartesi 09:10:35 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 09:20:50

O isimlerin bile gerisinde kaldı! Yanal'ın koltuğu sallanıyor

Hakem hataları nedeniyle bugün bir araya gelecek yönetim, Ersun Yanal’ın performansını da masaya yatıracak. İlk yarının son 4 maçında alacağı sonuçlar, tecrübeli çalıştırıcının kaderini belirleyecek.

Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’de Teknik Drektör Ersun Yanal bu sezon 13 hafta sadece 22 puan topladı ve zirvenin gerisinde kaldı. Yanal, geçen sezon tarihinin en kötü performansını gösterdiği sezon bir yana bırakılırsa son 15 yılın kötü başlangıçlarından birine imza attı. Tecrübeli çalıştırıcı, eleştirilen Advocaat ve Aykut Kocaman’ın son döneminin bile gerisinde kaldı. Bu kötü tablo Sarı- Lacivertli Yönetimi de düşündürüyor. Hakem hataları nedeniyle bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında Ersun Yanal’ın son durumu da masaya yatırılacak. Ligin ilk yarısında kalan 4 maçta alınacak sonuçlar, deneyimli ismin kaderini de belli edecek.

COMOLLİ İLE SORUNLAR YAŞIYOR

Yanal’ın, Sportif Direktör Comolli ile sorunlar yaşadığı biliniyor. Fransız spor adamı da Ersun Yanal’la çalışmak istemiyor. Cocu ve Aykut Kocaman’a tazminat ödeyen Başkan Koç ise, Teknik direktör Ersun Yanal’a bu tür bir ödeme yapmak istemiyor. Başkan Koç, Fenerbahçe’nin oynadığı oyundan memnun olmadığını her fırsatta dile getiriyor. Sarı-Lacivertli taraftarın desteğiyle Fenerbahçe’nin başına gelen Yanal, bu desteği de kaybetmek üzere… Malatya ve Göztepe deplasmanlarında alınan beraberlikler sonrası taraftarlar sosyal medya hesaplarından Yanal’ın oynattığı oyuna büyük tepki göstermişti.

SİVAS VE BEŞİKTAŞ’LA OYNAYACAK

İlk yarı bitene kadar asıl korku Fenerbahçe’nin yapacağı 4 maçtan 2’sini İstanbul dışında, ligin zorlu takımlarına karşı oynayacak olması... Sarı-lacivertliler, bu hafta Gençlerbirliği ile içeride oynayıp, ligin en formda takımı olan Sivas deplasmanına gidecek. Derbide Beşiktaş’ı ağırlayıp son hafta iç sahada etkili olan Çaykur Rizespor’a konuk olacaklar. Devre arası Yanal’ın ayrılması  durumunda ise Konyaspor ile zor bir dönem geçiren Aykut Kocaman ile Arsenal’den ayrılan Arsene Wenger isimleri gündeme gelebilir. Sportif Direktör Comolli’nin yabancı bir teknik adamla çalışmak istediği biliniyor.  (Aksam)

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