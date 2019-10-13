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13 Ekim 2019 Pazar 11:26:06 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 11:28:15

O firmadan kravat olayıyla ilgili açıklama geldi

Milli Takım'ın moda sponsoru Damat markasının bağlı olduğu Orka Holding'in Kurumsal İletişim Departman Müdürü Burhan Denizli, Şenol Güneş'in önceki gün çok konuşulan kravat tercihini yorumladı. Denizli, 'Kravatın rengine kadar Şenol hocanın kombinini biz belirliyoruz. Arnavutluk maçı öncesinde de bu kombini tercih ettik' dedi.

A Milli Futbol Takımımız'ın başarılı teknik adamı Şenol Güneş, önceki akşam EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk karşısında ülkemize önemli bir galibiyet yaşatmıştı. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede 1-0'lık galibiyetle birlikte, Güneş'in kullandığı kravat tercihi de çok konuşulmuştu. Beşiktaş'ta çalışırken de Kadıköy'deki karşılaşmalarda Bordo-Mavi renk kullanması sebebiyle gündem olan tecrübeli hoca, "Ne anlamı var kravatın, maçla ne alakası var! Rengini de bilmiyorum. Biz Damat'tan giyiniyoruz. Elbiseyi bana gönderdiler giydim. Bu konuyu gündeme getirmek anlamsız" ifadelerini kullanmıştı.
 
"KRAVATI BİZ SEÇTİK VE GÖNDERDİK"
 
Güneş'in bu sözlerinin ardından Damat markasının bağlı olduğu Orka Holding'in Kurumsal İletişim Departman Müdürü Burhan Denizli, konuyu değerlendirdi. Denizli, "Biz, Milli Takımlar'ın resmi moda sponsoruyuz. 2 yıldır da hem Milli Takımımız'ı hem de Milli Takımımız'ın hocasını giydiriyoruz. Her maç öncesi Şenol hocanın kombinini biz belirliyoruz. Full kombini yapıp yani takım elbisenin rengine göre gömlek ve kravatını seçiyoruz. Arnavutluk maçı öncesinde de bu kombini tercih ettik ve tek seçenek olarak kendisine gönderdik. Haftaya yeni bir ürünümüz çıkacak. Bu ürünümüzü hocamızın çok iyi taşıyacağına inandık ve yolladık. Çok da şık oldu" sözlerini sarf etti.
 
"FENERBAHÇE'NİN DE SPONSORUYUZ"
 
Denizli, "Renkler evrenseldir. Sarısı, laciverti, siyahı, beyazı, kırmızısı, mavisi, bordosu... Önemli olan milletçe Kırmızı-Beyaz bayrağın altında gök kuşağını yaratabilmektir. Biz hem Fenerbahçe'nin hem de Trabzonspor'un da sponsoruyuz. Böyle yorumlanacağı aklımızdan bile geçmedi. Buna benzer bir kombini daha öncede yapmıştık, elbisenin rengi daha açıktı. Herkese aynı mesafedeyiz, bizim işimiz moda" yorumunu yaptı.

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