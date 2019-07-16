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16 Temmuz 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:53:08

O da artık Beşiktaşlı

Siyah-Beyazlılar bir süre önce anlaştığı Tyler Boyd ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Beşiktaş, Amerikalı futbolcu için Vitoria Guimaraes kulübüne 2.4 milyon euro bonservis ödeyecek.

GÜNEŞ

■ KARTAL, Portekiz’in Vitoria Guimaraes takımından Tyler Boyd'u kadrosuna kattığını açıkladı. Geçen sezonun 2. yarısında kiralık olarak Ankaragücü forması giyen ABD’li hücumcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Süper Lig'de 16 maçta 6 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çeken ve ABD Milli Takımı’na kadar yükselen 24 yaşındaki Boyd, Siyah-Beyazlılar’ın yaz transfer dönemindeki ilk transferi oldu.

ORMAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

 ■ BAŞKAN Fikret Orman ve yöneticilerden Serdal Adalı ile Ahmet Kavalcı sabah Riva’ya geçerek teknik direktör Abdullah Avcı ve futbol direktörü Ali Naibi’den kamp çalışmaları hakkında bilgi aldı. Burada çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan ve “19.03” notu düşen Orman, transfer müjdesini ilk önce böyle verdi. Saatler 19.03’ü gösterdiğinde ise Boyd transferi açıklandı.

EN İYİSİNİ ALACAĞIZ

 ■ BOYD için Portekizliler’e 2.4 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Siyah-Beyazlılar bu rakamın 1 milyonunu peşin verirken kalan kısım 3 eşit taksitte ödenecek. Amerikalı ise Beşiktaş’tan yıllık 1.2 milyon euro kazanacak. Kartal’ın akşam idmanı sonrası Riva’ya giderek Avcı ve takım arkadaşlarının bir kısmıyla tanışan çiçeği burnunda Kartal, ilk antrenmanına bugün çıkacak.

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