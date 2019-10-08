'O bileti istiyoruz'

GÜNEŞ

AİLE HAVASINI YAKALADIK

■TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Mercedes’in sponsorluğunu uzatmasıyla ilgili düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, bir an önce 2020 biletini almak istediklerini söyledi. Şenol Güneş ile birlikte milli takımda iyi bir aile havası yakalandığına dikkat çeken Özdemir, “En büyük arzumuz, A Milli Takımımızın, basamakları hızla çıkarak dünyada ilk 10’a girmesi... Arnavutluk ve Fransa maçlarında hedeflediğimiz puanları alıp, 2020 finalleri biletini, bir an önce cebimize koymak istiyoruz” diye konuştu.

MİLLİ BAYRAMA DÖNÜŞECEK

■TEKNİK direktör Şenol Güneş’e, ekibine ve milli takım kadrosuna inandıklarını ifade eden Özdemir, şöyle devam etti: “Şu ana kadar grubumuzda harika bir performans sergileyen takımımıza can-ı gönülden başarı diliyorum. Türk halkının destekleri ile milli takım haftasını milli bayrama dönüştüreceğimize inanıyorum. İnşallah ülke olarak, istikrarlı bir turnuva takımı olup, sadece 2020’nin değil 2022’nin, 2024’ün, hatta önümüzdeki tüm finallere katılmanın coşkusunu hep beraber yaşayacağız.”