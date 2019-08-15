N'Zonzi'nin G.Saray'a transferi Roma taraftarlarını çıldırttı: Lanet gidiyor
Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği N'Zonzi için Roma taraftarları Monchi'ye ateş püskürdü. N'Zonzi'nin 26 milyon Euro’ya alınması ve Galatasaray'a bedavaya kiralanması taraftarları çıldırttı.
TM Dijital Haber Merkezi
Uzun bir süredir 6 numara arayışlarını sürdüren ve dün nihayet N’Zonzi ile bu arayışlarına son veren Galatasaray, yıldız futbolcuyu KAP’a bildirdi.
ROMA N'ZONZİ'YE VERİLEN PARA İÇİN MONCHİ'Yİ TOPA TUTTU
3 sezon Sevilla’da oynadığı futbolla göze çarpan ve Monchi’nin Roma’nın Sportif Direktörü olmasının ardından 26.6 milyon euro’ya Serie A devine transfer edilen N’Zonzi’nin Galatasaray’a imza atması İtalyan taraftarları çıldırttı. Başkent ekibinde gösterdiği performansla pek de iç açmayan Steven N’Zonzi’nin Cimbom’a bedavaya kiralanması Roma camiasında Monchi’ye karşı büyük bir infiale yol açarken, taraftarların sosyal medyada ve forumlardaki duyduğu öfke bir hayli dikkat çekti.
İşte Roma taraftarlarının N’Zonzi ve Monchi tepkileri…
N’Zonzi Galatasaray’a gitmiş ne anlaşma ama!
Teşekkürler Monchi. Bu adamı bize 26 milyon euro’ya aldırdın sonra da çıktın gittin
Orta sahada 4 seçeneğimiz olmalıydı ve N’Zonzi’ye yer yoktu
Neden bedavaya kiraladık? Bu iyi bir hamle değil
Lanet gidiyor, tamamen doğru karar
Zaten iğrenç bir futbolcuydu gittiği iyi oldu
Roma’da kayboldu gitti. O bölgede Cristante, Pellegrini, Veretout ve Diawara var N’Zonzi’nin ayrılması isabetli bir karar
Onu Monchi getirdi, iyi bir futbolcuysa neden kendisiyle beraber geri götürmedi? Allah onu kahretsin
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