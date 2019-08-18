Galatasaray'ın yeni 6 numarası Steven Nzonzi, Sarı-Kırmızılı forma ile ilk maçına Türk Telekom’da çıkacak. Teknik Direktör Fatih Terim, Fransız orta sahanın takım içindeki uyum sorununu bir an önce çözmeyi düşünüyor. Bu nedenle deneyimli çalıştırıcı, 30 yaşında oyuncuya ligin 2. haftasında oynanacak olan Konya maçında forma şansı verme kararı aldı. Sezon başından itibaren Roma’da idmanlara çıkan Nzonzi’nin fizik durumunun son derece iyi olduğu da belirtildi.

1+1 YILLIK ANLAŞMA

İtalyan kulübü, Steven Nzonzi’nin 1 yıllığına Galatsaray’a kiralandığını ve Sarı-Kırmızılılar’ın 500 bin euro ödeme yapması halinde 1 yıl daha kiralama opsiyonu olduğunu açıkladı. Sözleşmede ilk sezon için 16 milyon euro, ikinci sezon için 13 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. 30 yaşındaki oyuncunun alacağı yıllık ücret 3.2 milyon euro. (Aksam)