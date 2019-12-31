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31 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 09:03:34

Nzonzi Lyon’a Okay Cim Bom’a

Galatasaray, orta sahada yaşadığı sıkıntıyı Okay Yokuşlu ile çözmeye hazırlanıyor. Steven Nzonzi’yle yollarını ayırmayı planlayan Cim Bom, Fransız orta sahanın yerine milli yıldızı alacak. Nzonzi ise Lyon’a gidecek.

GÜNEŞ

■ LİGİN ilk yarısının sona ermesiyle birlikte kadrosunda büyük ölçüde revizyona gitmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar, daha önce Onyekuru, Arda Turan ve Saracchi ile anlaşmıştı. Cim Bom şimdi ise rotasını milli yıldız Okay Yokuşlu’yu çevirdi. Sezon başında kadroya katılan Steven Nzonzi’den istediği verimi alamayan Fatih Terim, Fransız yıldızı kadro dışı bırakmıştı. 31 yaşındaki oyuncuyla ocak ayında yollar ayrılacak. İmparator, bu bölgede doğacak boşluğu Okay ile doldurmak istediğini yönetime iletti.

TERİM DEVREYE GİRDİ

■ YÖNETİM de Celta Vigo’da mutsuz olan ve takımdan ayrılmak isteyen 25 yaşındaki oyuncu için girişimlere başladı. İspanyol kulübüyle temasa geçen Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki günlerde yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. Yapılacak bu toplantıda ilk önce kiralama teklifi sunulacak. Görüşmelerde Okay’ın menajeri de yer alacak. Teknik direktör Fatih Terim’in Okay’dan olumlu yanıt aldığı da gelen bilgiler arasında... Bu arada Nzonzi de Lyon’la anlaştı ve ülkesine geri dönecek.

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