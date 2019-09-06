06 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 22:59:46
Nwaakeme gol sözü verdi
MİLLİ ara nedeniyle 4 günlük izne çıkan Trabzonspor’da tatil dün sona erdi.
GÜNEŞ
■ Bordo-Mavililer, 15 Eylül’de sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı 4. hafta maçının hazırlıklarına başladı. Geçen sezon 11 gol ve 10 asistle skora en çok katkı yapan oyuncu olan ancak yeni sezonda henüz gol ve asist üretemeyen Nwaakeme, teknik direktör Ünal Karaman’la özel bir görüşme gerçekleştirdi. Nijeryalı forvetin hocasına gol sözü verdiği öğrenildi.
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