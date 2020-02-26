  • Bist 100
    114704
  • Dolar
    6,1597
  • Euro
    6,6955
  • Altın
    325,7240
İstanbul
6 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Ersoy, CSO binasında incelemelerde bulundu Bakan Ersoy, CSO binasında incelemelerde bulundu
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Rus heyet İdlib görüşmeleri için Ankara'da! Rus heyet İdlib görüşmeleri için Ankara'da!
İtalya'da corona virüsünden ölenlerin sayısı 12'ye çıktı İtalya'da corona virüsünden ölenlerin sayısı 12'ye çıktı
Başkanı Erdoğan'dan 'emekli ikramiyeleri kesilecek' iddiasına sert yanıt! Başkanı Erdoğan'dan 'emekli ikramiyeleri kesilecek' iddiasına sert yanıt!
Nursal Bilgin son yolculuğuna uğurlandı Nursal Bilgin son yolculuğuna uğurlandı
İran Cumhurbaşkanı: ABD yönetimi korku virüsü yaymaya çalışıyor İran Cumhurbaşkanı: ABD yönetimi korku virüsü yaymaya çalışıyor
MSB'den "Hocalı Katliamı" paylaşımı MSB'den "Hocalı Katliamı" paylaşımı
Hırsızlık zanlıları feribotla kaçarken yakalandı Hırsızlık zanlıları feribotla kaçarken yakalandı
Ayça Pars itirafçı oldu her şeyi anlattı: Adnan Oktar kadınlara dayak atar, saçlarını kestirirdi Ayça Pars itirafçı oldu her şeyi anlattı: Adnan Oktar kadınlara dayak atar, saçlarını kestirirdi
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesindeki heyelan gerçekleşti Gümüşhane’nin Kürtün ilçesindeki heyelan gerçekleşti
Bombalı eylem yapacaklardı, İstanbul'da yakalandılar Bombalı eylem yapacaklardı, İstanbul'da yakalandılar
Avrupa'da hızla yayılıyor! Yunanistan'a da sıçradı! Avrupa'da hızla yayılıyor! Yunanistan'a da sıçradı!
Gündeme bomba gibi düşen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı! İşte Yakup Süt'ün ifadeleri! Gündeme bomba gibi düşen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı! İşte Yakup Süt'ün ifadeleri!
İzmir'de bulunan liseli 3 kız, 'macera' için evden kaçmış İzmir'de bulunan liseli 3 kız, 'macera' için evden kaçmış
Başkan Erdoğan: Trump'la bir daha görüşmemiz gerekecek Başkan Erdoğan: Trump'la bir daha görüşmemiz gerekecek
Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan zam tepkisi Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan zam tepkisi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kapalıçarşı'da sıkıştırıldı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kapalıçarşı'da sıkıştırıldı
Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarımıza, koronavirüs görülen bölgelere seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarımıza, koronavirüs görülen bölgelere seyahat uyarısı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a yükseldi İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
Fatih'te şoke eden olay! Bir anda kadına saldırdı, dövdüler Fatih'te şoke eden olay! Bir anda kadına saldırdı, dövdüler
Yarı çıplak adam yolda yürüyen kadına saldırdı! Saniyeler sonra ortalık karıştı Yarı çıplak adam yolda yürüyen kadına saldırdı! Saniyeler sonra ortalık karıştı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Şubat 2020 Çarşamba 15:29:44 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 15:40:03

Nursal Bilgin son yolculuğuna uğurlandı

Süper Lig'deki Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçında tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden lacivert-beyazlı kulübün eski sportif direktörü Nursal Bilgin, toprağa verildi.

Süper Lig'deki Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçında tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden lacivert-beyazlı kulübün eski sportif direktörü Nursal Bilgin, toprağa verildi.

Etiler Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Bilgin'in ailesi, Kasımpaşa Kulübü yöneticileri, futbol takımı oyuncuları, teknik ekibi, teknik direktörler Mustafa Denizli, Kemal Özdeş ve İrfan Buz ile spor ve basın camiasından birçok isim katıldı.

Nursal Bilgin'in cenazesi, namazın ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

HER ALANDA NURSAL BEY İÇİN GÜZEL ŞEYLER SÖYLEYECEĞİZ

Cenazede basın mensuplarına konuşan Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Bilgin'in hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Nursal Bey bizim sevdiğimiz bir ağabeyimiz, arkadaşımız, dostumuzdu. Kulüpte uzun zamandır hizmet eden arkadaşımız, bizi çok üzdü. Tribünde eşi ve çocuklarıyla otururken kalp krizini geçirmesi bizi çok daha üzdü. Hayat böyle bir şey. İnsan doğup, büyüyüp ölüyor. Önemli olan ölen kişinin ardından güzel şeylerin söylenmesidir. Her alanda Nursal Bey için güzel şeyler söyleyeceğiz. İnşallah Allah rahmet eyler ve mekanı cennet olur. Bu süreçte taziyelerini ileten bütün kulüp başkanlarına ve idarecilerine teşekkürlerimi sunuyorum."

ÇOK KİBAR VE BEYEFENDİ BİR İNSANDI

Lacivert-beyazlı futbolcu Aytaç Kara da Nursal Bilgin ile sezon başında transfer olduğunda tanıştığını belirterek, "Nursal ağabey, çok kibar ve beyefendi bir insandı. Sahada biz futbol oynarken o da dışarıda maçı aynı şekilde yaşıyordu. Her zaman futbol sohbetlerimiz olurdu. Kendisiyle güzel süre geçirdik. Kendisini çok sevdim. Allah rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Bilgin'in maç sırasında kalp krizi geçirdiğini hatırlatan Aytaç, "Ambulans içeri girdiğinde tribünde kimin olduğu görülmüyordu. Aşağıya indiğinde ve ambulansın yanına gittiğimde Nursal ağabeyi gördüm. Saha içinde o anki durumu anlatamam. Maç bittikten sonra acı haberi aldık ve yanına koştuk." ifadelerini kullandı.

Maç günü Bilgin ile konuşmasını aktaran tecrübeli orta saha oyuncusu, "Nursal ağabey ile maç günlerinde konuşurduk. O gün bana 'Bir asistin var ama golü de zorlayacaksın.' demişti. İçine doğmuş." şeklinde konuştu.

NURSAL BİLGİN GİBİ İNSANLARLA ÇOK AZ KARŞILAŞTIM

Teknik direktör Mustafa Denizli, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde Nursal Bilgin gibi insanlarla çok az karşılaştığını anlattı.

Uzun yıllardır futbolun içinde olduğunu aktaran Denizli, şunları kaydetti:

"İdari ve teknik konuda birçok yardımcım oldu. Nursal Bilgin gibi insanlarla çok az karşılaştım ve çok az çalışma imkanım oldu. Bende çok derin izler bıraktı. Olumlu bir insandı. Onu tanımanın mutluluğunu yaşadım. Bu haberle de derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanı cennet olsun." 

ÇOK GÜZEL BİR İNSANDI

Teknik direktör İrfan Buz ise "Çok sevdiğimiz bir ağabeyimizdi. Kasımpaşa camiasına ve ailesine başsağlığı diliyorum. Çok güzel bir insandı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER