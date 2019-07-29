GÜNEŞ

■ GALATASARAY İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sarı-Kırmızılıların Avusturya'nın Seefeld bölgesinde kamp yaptığı otelde açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarının hummalı bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Albayrak, Galatasaray’a yakışan isimleri takıma kazandırmak istediklerini söyledi. Gece gündüz demeden transfer görüşmelerini sürdürdüklerini vurgulayan Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim’in istediği isimleri takıma kazandıracaklarını belirtti.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

■ ALBAYRAK şunları söyledi: “Hocamızın raporu doğrultusunda baktığımız futbolcular var ama çok iyi düşünmemiz, hesap etmemiz lazım. Ödemelerini de düşünmemiz gerek. Kolay işler değil. Gece yarılarına kadar çalışıyoruz. 4-5 saatlik uykuyla geçiriyoruz. Bin kişiyle görüşüyorsun. Bazısının kulübüyle, bazısının kendisiyle, bazısının da menajeriyle anlaşamıyorsun. Transfer yapmak için transfer yapmak istemiyoruz. Nokta transferler yapacağız.”

HAFTAYA HAZIRLIKLI OLUN

■“HOCAMIZ, istediği isimleri ve öncelikli olanları söylüyor. Biz de alabileceğimizi alıyoruz. Çalışma sistemimiz bu. Kaleci ihtiyacımız vardı, onu aldık. Seri dünya çapında bir futbolcu. Babel çok önemli bir isim. Babel transferi hocamızın bize 6 ay önce söylediği hedeflerden biriydi. Ocak ayında hoca 'Babel'i şimdiden bitirin' dedi. O dönemde girişimlere başladık. Bunlar 1 günde olan şeyler değil. Ama önümüzdeki hafta çok şey olabilir. Hazırlıklı olun.