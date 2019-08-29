29 Ağustos 2019 Perşembe 10:55:18 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:57:54
N'Koudou'dan Lemina'ya Beşiktaş çağrısı
Beşiktaş'ın Tottenham'dan transfer ettiği Fransız orta saha oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, siyah beyazlıların transfer gündeminde yer alan Mario Lemina'ya çağrıda bulundu.
Sosyal medya hesabından Lemina'nın paylaşımının altına yorum bırakan N'Koudou, "Come to Beşiktaş" sözleriyle Gabonlu oyuncuya çağrı yaptı. Beşiktaş taraftarları, Nkoudou'ya sosyal medyadan aynı şekilde çağırmış, Fransız futbolcu ise ''Siz çağırdınız, ben geldim'' demişti.
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