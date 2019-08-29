N'Koudou'dan Lemina'ya Beşiktaş çağrısı

Sosyal medya hesabından Lemina'nın paylaşımının altına yorum bırakan N'Koudou, "Come to Beşiktaş" sözleriyle Gabonlu oyuncuya çağrı yaptı. Beşiktaş taraftarları, Nkoudou'ya sosyal medyadan aynı şekilde çağırmış, Fransız futbolcu ise ''Siz çağırdınız, ben geldim'' demişti.