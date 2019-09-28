N'Koudou ve Diaby'e önemli hatırlatma

GÜNEŞ

KARTAL, yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı futbolcularından, yönetimde yaşanan krizi düşünmeden sahaya odaklanmalarını istedi. Stoper krizini aşmak üzere olan Avcı, zorlu maçta Vida’ya kavuşuyor. Hırvat stoperin yanında Necip ya da sakatlığı geçen Roco’nun oynaması bekleniyor. Bu arada ilk haftalar itibariyle bekleneni veremeyen Diaby ve N’Koudou ile özel bir görüş yapıldı ve bu iki isme Beşiktaş forması giydikleri hatırlatıldı