Nihat Özdemir'den EURO 2016 göndermesi geldi

  • Bist 100
    105380
  • Dolar
    5,7449
  • Euro
    6,3531
  • Altın
    271,8860
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sporu yaşam tarzı olarak benimseyin önerisi Sporu yaşam tarzı olarak benimseyin önerisi
Afrin halkının yaraları Türkiye'nin yatırımlarıyla sarıldı Afrin halkının yaraları Türkiye'nin yatırımlarıyla sarıldı
Hamaney: Gösterileri İran karşıtları ve devrim düşmanları destekliyor Hamaney: Gösterileri İran karşıtları ve devrim düşmanları destekliyor
Morales'in partisinden seçim hamlesi Morales'in partisinden seçim hamlesi
Kırmızı et üretiminde 'büyüme' stratejisi Kırmızı et üretiminde 'büyüme' stratejisi
Galataport İstanbul'un kruvaziyer turist sayısını 20 binden 1,5 milyona çıkaracak Galataport İstanbul'un kruvaziyer turist sayısını 20 binden 1,5 milyona çıkaracak
Borsada gözler son 1,5 yılın zirvesinde Borsada gözler son 1,5 yılın zirvesinde
Emre Akbaba sahalara dönüş tarihini açıkladı Emre Akbaba sahalara dönüş tarihini açıkladı
14 yıl önce taşındığı adada tek başına yaşıyor: Bin 700 lira maaşımdan bir şey kalmıyor 14 yıl önce taşındığı adada tek başına yaşıyor: Bin 700 lira maaşımdan bir şey kalmıyor
Sigara birçok kanser türü için risk faktörü Sigara birçok kanser türü için risk faktörü
A Milli Takımımız Andorra karşısında! Muhtemel 11'ler... A Milli Takımımız Andorra karşısında! Muhtemel 11'ler...
TESK'ten 'etil alkol' ithalatı sınırlandırılmalı talebi TESK'ten 'etil alkol' ithalatı sınırlandırılmalı talebi
New York'ta Körfez Savaşı sergisi New York'ta Körfez Savaşı sergisi
Üzerine kuma getirildi, kansere yakalandı ama pes etmedi! İşte azmin zaferi Üzerine kuma getirildi, kansere yakalandı ama pes etmedi! İşte azmin zaferi
Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Ahşap evi kamyon kasasına monte etti Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Ahşap evi kamyon kasasına monte etti
Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney: 'Darbe yönetimi, firara göz yumdu' Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney: 'Darbe yönetimi, firara göz yumdu'
Üzerine kuma getirildi, kansere yakalandı ama pes etmedi! İşte azmin zaferi Üzerine kuma getirildi, kansere yakalandı ama pes etmedi! İşte azmin zaferi
İran dini lideri Hamaney'den uyarı: İnsanların talepleri karşılanmalı İran dini lideri Hamaney'den uyarı: İnsanların talepleri karşılanmalı
Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Ahşap evi kamyon kasasına monte etti Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Ahşap evi kamyon kasasına monte etti
Maçoğlu Mustafa Kemal tarafından asılan Seyit Rıza anmasına katılınca CHP'liler çılgına döndü Maçoğlu Mustafa Kemal tarafından asılan Seyit Rıza anmasına katılınca CHP'liler çılgına döndü
Ersun Yanal kafasındaki oyunu sahaya yansıtamadı Ersun Yanal kafasındaki oyunu sahaya yansıtamadı
Matamatikte erkekler mi daha iyi kızlar mı? Matamatikte erkekler mi daha iyi kızlar mı?
Bakanlık açıkladı: 26 meslekte daha yeterlilik belgesi olmayanlar çalıştırılamayacak Bakanlık açıkladı: 26 meslekte daha yeterlilik belgesi olmayanlar çalıştırılamayacak
Beşiktaş transferde Galatasaray ve Trabzonspor'u gafil avlayacak Beşiktaş transferde Galatasaray ve Trabzonspor'u gafil avlayacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Kasım 2019 Pazar 09:48:50 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 09:59:17

Nihat Özdemir'den EURO 2016 göndermesi geldi

"Bugüne kadar para, prim hiç konuşulmadı. 9 maç oynadık, 10’uncu maça çıkacağız. Kimsenin ağzından 'Kuruş' lafı çıkmadı. Hiç kimse o formayı para için terletmiyor. Şenol Hoca da tamamen bana bıraktı."

KENAN KARCI - AKŞAM ÖZEL RÖPORTAJ

EURO 2016’DAN sonra A Milli Takım’da patlak veren prim krizi hem Ay-Yıldızlılar’ın imajını zedelemiş hem de başarı yolunda ayaklarımıza dolanmıştı. O yaraları sarıp, yepyeni bir jenerasyonla adeta yeniden doğan A Milli Takım’ın şimdi ortaya koyduğu ruh ve mücadele herkesi büyülüyor. Terinin son damlasına kadar sahada savaşan genç oyuncuların bu görevi tamamen forma ve ülke aşkıyla yaptığının en yakın tanıklarından biri de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir. Andorra maçı öncesi finallere gitmeyi garantileyen Milli Takım’ın ruhunu ve kamuoyunda yarattığı sempatinin arkasında yatan sebepleri Nihat Özdemir’le konuştuk. Bir iş toplantısı için Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Nihat Özdemir’e, “Garantiledik diye Andorra maçına gitmiyor musunuz?” diye sorduk.

BELKİ BÖYLESİ DAHA HAYIRLIDIR

“Bir toplantım vardı o yüzden Brüksel’e geçtim. Buradan Andorra’ya geçeceğim. Öyle garantiledik diye çocukları yalnız bırakır mıyım?” cevabını verdi Başkana duygularını sorduk, anlatmaya başladı: “Vallahi çok mutluyuz. Türk Milleti mutlu olduğu için mutluyuz. Son maça kalmadan, rahat rahat final biletini aldık. Yenseydik güzel olacaktı ama belki bizim için bu daha hayırlı olabilir. Belki iyi bir kura çekeceğiz. Biliyorsunuz finaller 12 ülkede oynanacak. Almanya, Amsterdam bölgesine düşersek bizim için daha iyi. Taraftar desteği bakımından bu lokasyonlar çok daha avantajlı olabilir. Allah gönlümüze göre veriyor. Kurada da öyle olacağına inanıyorum.” 

TEVAZUYU ELDEN BIRAKMAK YOK

Bu önemli başarının onun dönemine denk gelmesi, elbette Başkan Özdemir’i de herkes gibi ziyadesiyle sevindiriyor. Ancak sohbetimiz sırasında, “Böbürlenmek, kibirlenmek yok” diyor. “İnsanlara, rakiplere, alınan sonuçlara hep saygılı olarak geldik buralara” diye de ilave ediyor. Onu en çok mutlu eden şey ise bütün dünyada Türkiye’nin başarısının konuşulması, ülkemizin imajına sağladıkları olumlu katkı. Özdemir, “Önemli olan bunun insanlar tarafından konuşulması. Hiçbir rakibimize yukarıdan bakmıyoruz. Bakın Andorra canavar gibi takım oldu. Her maça aynı ciddiyetle çıkmalıyız” diyor. 

BU JENERASYON TARİHE GEÇECEK

Sohbetimizin son bölümünde lafı prim konusuna getiriyoruz. “Finallere giden oyuncular ne kadar prim alacak?” diye soruyorum. Özdemir’in cevabı herkesi mest edecek içerik ve önemde: “Şenol Güneş ile devamlı görüşüyorum. Bu takımda bugüne kadar hiç kimse para konuşmadı. Ne prim ne para. 9 maç oynadık, 10’uncu maça çıkacağız. ‘Kuruş’ lafı bile eden yok. Şenol Hoca da konuyu tamamen bana bırakmış durumda. Hiç kimse o formayı para için terletmiyor. Onun için bu jenerasyon çok önemli. Bu gençlerle önümüz açık. Tarihi başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum.” 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ