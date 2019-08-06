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06 Ağustos 2019 Salı 23:19:58 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 23:23:00

Nihat Özdemir: VAR konuşmalarının açıklanmaması doğru karar

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özdemir’in açıklamaları şu şekilde:

“YILDIRIM DEMİRÖREN TÜRK FUTBOLUNDAKİ KAOSU BİTİRDİ”

"3 Temmuz sürecinde vardım. Mehmet Ali Aydınlar TFF başkanıydı. Rıdvan Dilmen’in Türk sporu ve Fenerbahçe için yaptıklarını unutamam. Türk sporu bitik noktadaydı. Hem Fenerbahçe hem de Türk futbolu için büyük işler yaptı. Sonra da Sayın Demirören geldi. Dilmen'in dediği gibi en kötü zamanda geldi. Şu anda kötü bir dönem var ama o zaman çok daha kötüydü. Kaosun ortasında gelmişti... Yıldırım Demirören inançlıydı ve 'Nihat Bey ben bu kaosu bitireceğim' dedi. Geldiği zamanda yaptıklarıyla kaosu bitirdi ve Türk futbolu düzlüğe çıktı.”

“YAYINCI KURULUŞ BUGÜN ÖDEMEYİ YAPTI”

“200 milyon Türk Lirası şeklinde yüklü bir taksitti. Dönüşümüzde parayı hemen havale ettiler ve biz de kulüplere ödemeyi yaptık. Dönüşte ise yeni sezonla ilgili görüşme yapılmadan iş birliği yapılmayacağı söylendi. 14 toplantının sonunda anlaşmaya vardık ve sözleşmeyi imzaladık. Bugün de ödemeyi yaptılar. Biz de bütün kulüplere ödemelerini gerçekleştirdik. Bütün kamuoyunun bildiği şekilde fiyatta indirim yapmak zorunda kaldık.”

“18 TAKIMIN 10’UNUN MALİ YAPILANDIRMAYA İHTİYACI YOK”

“Lisans statüsünde değişikliğe gitmemiz gerekiyordu. 5 kişilik ekibi 7 kişiye yükselttik. Bugün bile Kulüpler Birliği ile toplantımız vardı. Belgeler eksiksiz bir şekilde bizim tarafımıza ulaştırılmalı. Bu transfer dönemine yetişmedi ama Ocak ayında transfer döneminde kulüplerin transferde harcayabilecekleri limitleri belirleyeceğiz. Süper Lig'deki 18 takımdan 10'unun mali yapılandırmaya ihtiyacı yok. Yalnızca 8 takımın yapılandırılmaya ihtiyacı var.”

“VAR KONUŞMALARININ AÇIKLANMAMASI DOĞRU KARAR”

“Bence VAR'ın açıklanmaması doğrudur. Benim bile kayıtları dinleme yetkim yok. Ben VAR odasına asla giremem. UEFA tarafından da gizlilik önem arz ediyor. UEFA böyle olmasını istiyor. Geçtiğimiz sezon başarılı olmadı mı? Oldu...”

“TAKIMLARIMIZ GENÇLERE YÖNELMEK ZORUNDA OLDUKLARININ FARKINA VARDILAR”

“Bizim ligimiz kötü bir lig değil. 83 milyonluk bir insanız. Takımlarımız gençlere yönelmeye, alt yapıdan oyuncu çıkartmanın zorunluluğunun farkına vardılar. Birkaç takımımız bunun bilincinde harekete geçti. Bunun ilerleyen yıllarda karşılığını alacağız. Almaya başlıyoruz bile. Yusuf Yazıcı, 17.5 milyon euro gibi bir rakama Lille kulübüne gitti. Eljif gitti, geçen yıllarda Cenk gitti.”

''HEDEFİMİZ 2028 AVRUPA ŞAMPİYONASI''

“Şimdi hedefimiz 2028 Avrupa Şampiyonası. Onu alma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. 100. yılını geçmiş bir Türkiye'de bunu gerçekleştirme şansımız oldukça yüksek. 6 yıldız, 7 yıldız otellerimiz var. Hem de boğazın yanında. İnci gibi ülkeyiz.”

“FIFA SIRALAMASINDA İLK 10’DA YER ALABİLİRİZ”

“Fatih Terim ile başlayan, Lucescu ile devam eden ve Şenol Güneş ile yaptığımız yeni jenerasyon sistemimiz tutmuştur. Şenol Güneş'e hiçbir zaman oraya gidin demedim. Kendisi planlamış her şeyi. Takımdaki oyuncular ile görüşmeler yapıyor, hocaları ile konuşuyor. Hazırlık maçlarını seyrediyor. Çocuklarımız bundan motive oluyor. Bu jenerasyonun önemli işler yapacağına inanıyorum. 2020 ve 2024'e gidebilirsek hedeflediğimiz FIFA sıralamasındaki ilk 10'daki yerimizi alabiliriz. Şu anda 37. sıradayız. İki kupaya gitmemiz halinde 20'nin altına düşeceğiz zaten. 5 sene önce kim diyebilirdi Belçika, sıralamada 1. sırada olacak diye? Ben o jenerasyonu yakaladığımızı düşünüyorum.”

“3 MİLLİ MAÇIMIZI İSTANBUL’DA OYNAYACAĞIZ”

“Artık İstanbul'da maçları oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Şenol hoca ile de konuştuk ve karar aldık. 3 maçımızı İstanbul'da oynayacağız. Beşiktaş ve Fenerbahçe statlarında oynayacağız. Ardından final olarak gördüğümüz en zor maçımız olan İzlanda maçını Galatasaray'ın stadında oynayacağız. İstanbul seyircisinden ilgi ve destek bekliyoruz.”

NİHAT ÖZDEMİR’DEN MUSTAFA CENGİZ’E ÇAĞRI

“Galatasaray ile hepinizin bildiği bir açıklama yüzünden bir gerilim oldu. Bu gerilim maalesef hala sürmekte. Mustafa Cengiz'e artık bunun yeter olduğunu, birlik beraberlik içinde olursak hepimiz için daha iyi olacağını söylüyorum. Kulüpler Birliği, birlik beraberlik içinde olursa daha rahat kararlar verecektir. İnşallah bunda da başarılı olacağım. Bu konuda önemli mesailer harcıyorum. Hem sayın Cengiz hem de sayın Orman'ın iyi niyetli olduğunu görüyorum. Kulüpler de Galatasaray'ı yanlarında görmek istiyorlar.”

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